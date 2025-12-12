L'Udinese invita alluvionati e senza tetto allo stadio dopo la frana di novembre scorso

Udinese-Napoli non sarà soltanto una sfida di grande richiamo calcistico, ma anche un momento di forte valore simbolico e umano. Tra pochi giorni al Bluenergy Stadium i bianconeri ospiteranno i campioni d’Italia, ma l’attenzione andrà soprattutto a chi, nelle ultime settimane, ha vissuto momenti drammatici a causa dell’alluvione che ha colpito i comuni di Cormons e Romans d’Isonzo, provocando danni ingenti e, in alcuni casi, irreparabili.

Il club friulano ha deciso di trasformare l’evento sportivo in un’occasione di solidarietà concreta, invitando allo stadio tutte le persone rimaste senza abitazione in seguito alla tragedia. Un gesto forte, che testimonia il legame profondo tra l’Udinese, il territorio e la sua comunità, da sempre al centro delle iniziative sociali della società. Non solo: l’invito è stato esteso anche alle società sportive dei comuni colpiti dall’alluvione, con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione e vicinanza a chi sta affrontando una fase estremamente complessa. Per una sera, il calcio diventa così strumento di unione e conforto, andando oltre il risultato del campo.

Attraverso una nota ufficiale, l’Udinese ha voluto sottolineare la propria partecipazione al dolore delle famiglie coinvolte e la volontà di restare al fianco del territorio: "Lo scorso 16 novembre un'alluvione ha colpito gravemente i comuni di Cormons e Romans d'Isonzo. Una tragedia che è costata due vite umane ed ha colpito nel profondo tutta la comunità del Friuli Venezia-Giulia. Per questo anche Udinese Calcio, in virtù del forte legame che ci lega alla nostra Regione, vuole fare la sua parte e manifestare concretamente la vicinanza alle popolazioni colpite ed anche per ricordare le due vittime Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert. In occasione di Udinese-Napoli, infatti, le famiglie e tutte le persone senza casa residenti nei comuni colpiti dall'evento saranno ospiti al Bluenergy Stadium per assistere al match e sostenere i bianconeri. II club bianconero, inoltre, ha voluto estendere l'invito a tutte le società sportive dei comuni di Cormons e Romans d'Isonzo rappresentati anche dai rispettivi sindaci Roberto Felcaro e Michele Calligaris e dagli operatori della Protezione Civile".