Commissione dedicata al prezzo settore ospiti, Furlani: "Continueremo a spingere per risultato concreto"
TUTTO mercato WEB
"Siamo felici che Lega Serie A abbia deciso di approfondire la nostra proposta, istituendo una Commissione dedicata all’interno nella quale continueremo a spingere per arrivare velocemente a un risultato concreto. L’ho sempre detto e ci tengo a ribadirlo: il sostegno dei nostri tifosi è essenziale per la squadra, sia a San Siro che in trasferta”.
Lo dice l’Amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani – intercettato dall’ANSA dopo l’assemblea di Lega Serie A – in riferimento alla decisione di creare una commissione dedicata al prezzo dei biglietti nelle trasferte su proposta del Milan.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Empoli, Dionisi: "La Juve Stabia in casa rende la vita dura a tutti. Ci serva la lezione di Chiavari"
Reggiana, Dionigi: "Per tratti, il Padova ci somiglia. C'è da ricreare sinergia con la nostra gente"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile