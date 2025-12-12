Spinazzola dopo Benfica-Napoli scherza su Mourinho: "L'ho ritrovato bene, anche ringiovanito"

"L'Udinese? Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile". A parlare così, in vista del prossimo impegno di campionato, è il difensore Leonardo Spinazzola, che assieme al suo Napoli è reduce dal ko di Champions contro il Benfica: "L'Udinese è una squadra alta, credo che sarà una partita molto fisica. I concetti sono più o meno sempre gli stessi, quindi, anche se giochiamo con molta frequenza, sappiamo cosa fare".

Ai microfoni di Radio CRC, infatti, Spinazzola parla degli impegni ravvicinati che coinvolgono il Napoli tra campionato ed Europa: "L'unica cosa importante ovviamente, per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare. La preparazione della partita è molto simile alle altre. Gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi".

E proprio sul ko del Da Luz, lo stesso Spinazzola ha avuto modo anche di regalare una butta su Josè Mourinho, tecnico del Benfica, avuto come allenatore ai tempi della Roma: "Mourinho? L'ho ritrovato bene, anche ringiovanito (ride n.d.r.) Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci".