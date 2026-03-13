Milan, Fofana: "Dieci anni fa consegnavo le pizze. Ho pensato di smettere con il calcio"

Intervistato da Sport Mediaset, Youssuf Fofana ha parlato dei suoi trascorsi, non sempre facili. Il centrocampista del Milan ha raccontato di come ha iniziato a giocare a calcio, e di come è andato vicino a smettere:: “Ho iniziato a giocare per strada. Dieci anni fa giocavo ancora a basso livello, in famiglia mancavano soldi e quindi ho cominciato a consegnare le pizze.

Se allora mi avessero detto che sarei diventato un titolare del Milan, non ci avrei creduto. Non credevo più al calcio, se non per giocare con i miei amici”.

Fofana ha pensato di ritirarsi: “A 18 anni, sì. Un allenatore mi ha detto di crederci, ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato un contratto e mi sono detto che dovevo andare avanti, che non potevo più fermarmi”.