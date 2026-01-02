Milan, Fofana su Fullkrug: "Ha voglia, dobbiamo aiutarlo ad integrarsi"

Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Cagliari e Milan, Youssouf Fofana ha commentato il match in programma all'Unipol Dumos ai microfoni di DAZN: "Il mister non mi ha chiesto niente di speciale rispetto alle altre partite, dobbiamo migliorare gli aspetti che non abbiamo bene nell'ultima gara. Fullkrug? Mi sembra un bravo ragazzo, come giocatore ha tanta voglia di far bene e dobbiamo aiutarlo ad integrarsi".