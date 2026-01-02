Milan, Fofana su Fullkrug: "Ha voglia, dobbiamo aiutarlo ad integrarsi"
TUTTO mercato WEB
Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Cagliari e Milan, Youssouf Fofana ha commentato il match in programma all'Unipol Dumos ai microfoni di DAZN: "Il mister non mi ha chiesto niente di speciale rispetto alle altre partite, dobbiamo migliorare gli aspetti che non abbiamo bene nell'ultima gara. Fullkrug? Mi sembra un bravo ragazzo, come giocatore ha tanta voglia di far bene e dobbiamo aiutarlo ad integrarsi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia