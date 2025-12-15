Milan, Bartesaghi: "Primo gol e doppietta a San Siro, ringrazio Allegri. Sogno diventato realtà"

A 21 anni e 350 giorni Davide Bartesaghi ieri ha vissuto un giorno indimenticabile. Non solo ha trovato il primo gol in Serie A in carriera nel match contro il Sassuolo, ma nella stessa occasione ha rifilato anche una doppietta - che però non è bastata a sancire la vittoria sui neroverdi - e di fronte ai propri tifosi a San Siro.

Un gol tira l'altro. Si è trattata della doppietta più giovane mai segnata da un difensore rossonero nel massimo campionato italiano. E non finisce qui, perché Bartesaghi è diventato anche il più giovane difensore italiano a segnare dai tempi di Paolo Maldini. L'incrocio con il Sassuolo e il 14 dicembre rimarranno scolpiti nel cuore a livello personale e infatti ha voluto celebrare il grande traguardo con un pensiero sui social.

"Quello che sembrava un sogno, ieri è diventato realtà realizzando il mio primo gol e la mia prima doppietta in questo stadio", ha esordito su Instagram. "Ringrazio il mister (Allegri, ndr) e lo staff per la fiducia che stanno riponendo in me, ringrazio i compagni, ringrazio i tifosi perché il loro calore per me e per noi é fondamentale". Anche se il bicchiere mezzo vuoto rimane, visto che i rossoneri non sono andati oltre il 2-2: "Rimane il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti, ma questo ci rende più forti. Andiamo avanti. Forza Milan".