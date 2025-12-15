Milan, Saelemaekers ha firmato fino al 2031. Fiorentina, confermato Vanoli: le top news delle 18

Da qui in avanti il Napoli di Antonio Conte entra in una nuova fase: meno parole, più sostanza. La gara di Udine, persa sul campo ma ricca di spunti fuori, ha rappresentato anche l’occasione per Lorenzo Lucca di ritrovare la squadra che lo ha lanciato nella scorsa stagione. E proprio sul centravanti classe 2000 si sofferma oggi in edicola Il Mattino. Un ritorno immediato in Friuli è da escludere, visto che Runjaic è coperto in quel ruolo, ma i contatti tra Napoli e Udinese restano vivi in prospettiva futura (se il Napoli vuole cederlo in prestito, dovrà anticipare il riscatto). I prossimi sei mesi, infatti, potrebbero non essere scontati. A Castel Volturno non sono ancora arrivate offerte concrete, ma il procuratore dell’attaccante ha aperto a una possibile cessione. Servirebbe una collaborazione forte tra i due club, anche perché Lucca andrà comunque riscattato dal Napoli in estate, come previsto dagli accordi iniziali.

Oliver Christensen torna alla Fiorentina, in quanto il suo periodo di prestito allo Sturm Graz si è appena concluso. Lo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali la stessa squadra che partecipa alla Bundesliga austriaca, la quale saluta l'estremo difensore danese con un video pubblicato sui loro account social e una didascalia a supporto, breve ma chiara: "Grazie Oliver Christensen, per il tuo impegno in bianco e nero!".

Assalto dalla Germania: l'Hertha Berlino sta facendo la corte ad uno dei gioiellini del settore giovanile nerazzurro, l'attaccante della Primavera Nicolò Baldo, classe 2006. Per lui già 9 reti in 15 partite del campionato Primavera 1, ma anche quattro gettoni in Youth League e la soddisfazione del primo centro a livello internazionale, durante l'ultima gara contro l'Eintracht Francoforte U19.

Il futuro di Niccolò Pisilli è ancora tutto da decifrare. Come riporta L'Unione Sarda, il centrocampista della Roma è finito anche nel mirino del Cagliari, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana. Giovane, dinamico e con margini di crescita importanti, Pisilli risponde perfettamente all’identikit tracciato dal club rossoblù.

Adesso è ufficiale, Alexis Saelemaekers ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031. Lo fa sapere la società rossonera mediante i propri canali ufficiali di comunicazione.

Si legge nella nota di rinnovo di Saelemaekers con il Milan: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026".

Il fiato dei tifosi del Milan rimane sospeso attorno alle condizioni del leader della difesa Matteo Gabbia. Uscito dal campo proprio ieri contro il Sassuolo per via di un problema al ginocchio, le prime sensazioni hanno fatto pensare a qualcosa di grave, anche se dagli esami cui si è sottoposto stamani, è emerso uno scenario un po' meno fosco e che parla di trauma in ipertensione del ginocchio. La decisione definitiva del Milan sarà presa domani, ma la sensazione è che la sua partenza sia in fortissimo dubbio e che Gabbia sarà lasciato a lavorare da solo nelle strutture di Milanello. Discorso simile per Santiago Gimenez: anche il centravanti messicano appare in ripresa, ma le chance per una sua convocazione in Supercoppa rimangono esigue. Decisamente maggiore è invece l'ottimismo attorno a Rafael Leao e Youssouf Fofana, i quali dovrebbero essere entrambi pronti a tornare in campo in quel di Riad.

Entro la primavera il Milan dovrebbe assicurarsi un nuovo portiere e ci sarebbero due nomi di prospettiva: secondo gazzetta.it, si pensa a Robin Risser, classe 2004 del Lens, e Berke Ozer, 25enne turco del Lilla. Questi sono due degli elementi che la dirigenza rossonera sta valutando e seguendo, entrambi tra l'altro in attività nel campionato francese.

La Fiorentina ha deciso, dopo molte ore di riflessione e dopo un lungo summit dei dirigenti, è stata presa la decisione di andare avanti con Paolo Vanoli in panchina. Una conferma a tempo per Vanoli è quello che filtra dalle stanze del Viola Park, ma che dovrebbe vedere Vanoli in panchina per la Fiorentina almeno fino a giovedì sera, quando si esaurirà il cammino nel maxi-girone di Conference League, con la sfida sul campo degli svizzeri del Losanna. Possibile che questo discorso valga anche per la partita ancora a seguire, quella che opporrà i viola all'Udinese.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Rai GR Parlamento di Armand Lauriente: "A chi citofona noi apriamo a tutti. Se il Milan o qualche altra società valutiamo, chiaro che noi nel mese di gennaio ci piacerebbe mantenere la squadra il più possibile così come adesso, però facciamo tutte le valutazioni, chiaramente non poniamo limite a nulla. Laurienté è un giocatore di grande qualità, abbiamo già avuto tutte le richieste nel passato anno, però abbiamo avuto anche la forza come società di trattenere i giocatori più forti per il campionato di Serie B, ma questi giocatori si sono dimostrati dei super professionisti, perché siamo retrocessi tutti assieme e tutti assieme dovevamo risalire in Serie A il più breve tempo possibile, ci siamo riusciti, però adesso è chiaro che può essere arrivato anche il momento in cui se ci sono delle opportunità, delle proposte interessanti di poterle tenere in considerazione".