Hellas Verona-Fiorentina, tragedia al Franchi: uomo di 60 anni ha un malore e muore

Non c'è solo il campo e i problemi che lì esprime la Fiorentina a fare notizia in queste ore, ma purtroppo anche un triste episodio di cronaca. Come racconta l'edizione online de La Nazione, infatti, un uomo ieri durante la partita, poco dopo il calcio di inizio del match, ha accusato un malore sugli spalti del Franchi ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti, venendo trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino di Careggi. Purtroppo per l'uomo, un 60enne, il malore però è risultato fatale e gli è costato la vita.