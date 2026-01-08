Milan-Genoa, comunicato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro
TUTTO mercato WEB
Il Milan ha comunicato il dato degli spettatori presenti questa sera per la partita contro il Genoa, gara che chiude il girone d'andata di Serie A: sono 69.397.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile