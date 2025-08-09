Milan, Gimenez: "Bello tornare con il gol. Arrivati stanchi, ma abbiamo dato tutto"

L'attaccante del Milan Santi Gimenez ha parlato al termine dell'amichevole contro il Leeds di questo pomeriggio. Il messicano è entrato nel tabellino con il gol del momentaneo vantaggio dei rossoneri nel primo tempo. Queste le sue parole a DAZN dopo la sfida terninata 1-1: “Sono tornato da poco dalle vacanze, per un attaccante il modo migliore per ritornare è fare gol. È stata una buona prestazione di squadra, ci stiamo allenando duramente: siamo arrivati qui un po’ stanchi ma abbiamo dato tutto per la maglia”.

Che ambiente avete trovato qua a Dublino?

“Accoglienza incredibile, è come vorremmo giocare sempre ogni partita. È incredibile vedere 50 mila persone che tifano così”.

Domani giocherete subito contro il Chelsea...

“Fa parte della preparazione. Allegri è molto attento sull’intensità, vuole arrivare all’inizio della stagione fisicamente pronto. Domani giochiamo col Chelsea e daremo di nuovo tutto”.

Come si riparte dopo la scorsa stagione?

“La scorsa stagione è andata veramente male, ma siamo al Milan e dobbiamo spingere forte per vincere titoli e competere nel modo in cui il Milan merita”, ha concluso il messicano.