Ufficiale È già terminata l'avventura di Patrick Kluivert con l’Indonesia: è stato esonerato

La Federazione calcistica indonesiana (PSSI) ha annunciato giovedì 16 ottobre 2025 l’esonero di Patrick Kluivert dalla guida della nazionale maggiore. La decisione, comunicata attraverso l’account ufficiale della federazione, arriva dopo un accordo reciproco tra Kluivert e la PSSI per la risoluzione anticipata del contratto biennale stipulato all’inizio del 2025.

La separazione segue il fallimento della nazionale nel raggiungere la qualificazione per i Mondiali 2026: la squadra è stata eliminata dopo le sconfitte contro Arabia Saudita (2-3) e Iraq (0-1) nella quarta fase del girone B di qualificazione. "La cessazione della collaborazione avviene di comune accordo, considerando le dinamiche interne e la direzione strategica dello sviluppo della nazionale", si legge nella nota ufficiale della PSSI. Con il termine del rapporto, l’intero staff tecnico di Kluivert cesserà di seguire la nazionale maggiore, l’Under-23 e l’Under-20.

La federazione ha ringraziato l’allenatore olandese e il suo team per l’impegno profuso: "Questo passo rientra in una valutazione complessiva del programma di sviluppo del calcio nazionale". Kluivert, ex stella di Ajax, Milan e Barcellona, era stato nominato allenatore l'8 gennaio 2025, sostituendo Shin Tae-yong. In otto partite alla guida della squadra senior, il 49enne olandese ha raccolto appena 3 vittorie e non è riuscito a garantire i risultati attesi, portando così a una chiusura anticipata della collaborazione.