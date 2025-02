Milan, Gimenez: "C'è tanta delusione. Il calcio è così, tutto può cambiare in un secondo"

vedi letture

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, era il giocatore più atteso stasera, soprattutto dopo che aveva lasciato il Feyenoord a gennaio per trasferirsi in Italia. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il Bebote ha commentato così il pari per 1-1 e l'eliminazione dalla Champions: "Stavamo giocando bene, avevamo sfiorato il gol. Ma così è il calcio, tutto può cambiare in un secondo. Non siamo riusciti a trovare la soluzione al problema avuto. C'è tanta delusione, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la stagione è lunga. Come si reagisce? Lavorare sin da domani, nient'altro".

Il tabellino di Milan - Feyenoord 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders (dal 38' st Abraham), Musah (dal 38' st Chukwueze); Pulisic (dal 18' st Bartesaghi), Joao Felix, Leao; Gimenez (dal 26' st Fofana). A disposizione: Sportiello, Gabbia, Tomori, Camarda, Torriani, Terraciano. Allenatore: Sergio Conceiçao

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno (dal 30' st Stengs); Moussa (dal 42' st Mitchell), Redmond (dal 18' st Carranza), Paixao. A disposizione: Andreev, Ka, Van Den Elshout, Ivanusec, Sliti, Osman, 'T Zand, Giersthove. Allenatore: Pascal Bosschaart

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Marcatori: 1' Gimenez (M), 28' st Carranza (F)

Ammoniti: Moder (F), Theo Hernandez (M), Joao Felix (M), Mitchell (F)

Espulsi: Theo Hernandez (M)