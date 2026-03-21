Riecco il Bebote: Gimenez in panchina nel Milan, 144 giorni dopo l'ultima presenza

Santiago Gimenez torna tra i convocati del Milan dopo 144 giorni dall'ultima volta. Era il 28 ottobre e il messicano aveva giocato poco più di un'ora contro l'Atalanta, partita valida per la 9ª giornata di campionato. Da allora una lunghissima assenza che gli ha fatto saltare 20 partite di campionato, più la semifinale di Supercoppa Italiana e l'ottavo di finale di Coppa Italia. 24 anni, il Bebote in questa stagione ha raccolto complessivamente 11 presenze, con un gol all'attivo, segnato in Coppa Italia contro il Lecce lo scorso 23 settembre.