Milan, il Sinigaglia riconosce il Pallone d'Oro: Modric applaudito da tutto lo stadio al cambio
Di fronte la classe e la carriera illustre di un Pallone d'Oro, il Sinigaglia non resta in silenzio. Anzi, all'uscita dal campo di Luka Modric al minuto 86 per Jashari tutto il pubblico - perlopiù tifosi del Como - hanno dedicato una cascata di applausi per il talento croato di 40 anni. Menzione d'onore per la sportività, al momentaneo punteggio di 2-1 per i rossoneri.
