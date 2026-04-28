Milan, per Gila c'è il via libera di Cardinale: il patron rossonero dà l'ok per il difensore
Il Milan su due fronti. Da una parte i sei punti chiesti da Massimiliano Allegri per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra invece la società che punta a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Prime idee, primissime ipotesi che poi si svilupperanno nel mese di luglio con l'intenzione di alzare ulteriormente l'asticella di una squadra che deve sempre combattere per i primi posti della classifica e che debba tornare ad essere al top anche nella regina delle competizioni europee per club.
E per questo motivo che in via Aldo Rossi si è già impostato il lavoro con molto probabilmente un innesto per ogni reparto. Per questo motivo che il mirino sarebbe posizionato su Mario Gila, centrale della Lazio che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2027. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivato l'ok da parte di Cardinale con il ds Igli Tare che presto potrebbe affondare il colpo.
Centrale classe 2000 molto valido, Gila andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato. Lo stipendio si aggira attorno al milione all’anno mentre quest’anno è stato impiegato da Maurizio Sarri in 32 occasioni, fra campionato (28) e Coppa Italia (4), disputando sempre ottime prestazioni.
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