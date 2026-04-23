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Mario Gila sarà uno dei tormentoni dell'estate. Lazio spalle al muro senza rinnovo

Mario Gila sarà uno dei tormentoni dell'estate. Lazio spalle al muro senza rinnovoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:35Serie A
Raimondo De Magistris

In casa Lazio all'indomani del successo di Bergamo che ha permesso ai biancocelesti di staccare il pass per la finale di Coppa Italia c'è una sola nota stonata. Riguarda le condizioni fisiche di Mario Gila, un muro finché è rimasto in campo in quel di Bergamo. Nel corso della ripresa la caviglia del difensore spagnolo ha fatto un movimento innaturale e l'ex Real Madrid è stato costretto al cambio. "Gila ha preso un colpo sul tendine, non so quali siano le sue condizioni", ha dichiarato Maurizio Sarri al termine della gara. Il calciatore classe 2000 si sottoporrà adesso ad accertamenti per verificare l'entità dell'infortunio. Lunedì la Lazio giocherà all'Olimpico contro l'Udinese, ma la data cerchiata in rosso è quella del 13 maggio. La finale contro l'Inter a cui tutto il mondo biancoceleste spera che Gila possa prender parte. Se ci sarà, molto probabilmente sarà l'ultimo grande match del centrale 25enne con la casacca biancoceleste.

Già, perché Gila che è oggi uno dei migliori difensori della Serie A non rinnoverà con la Lazio il suo contratto in scadenza nel giugno 2027. Negli scorsi giorni sul tema Alejandro Camano, suo procuratore, è stato molto chiaro: "Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. La Lazio ha dato la possibilità ad uno dei miei calciatori di giocare in un campionato molto importante come quello italiano. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Siamo felici e fiduciosi di questo. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo. Siamo tranquilli come lo è lo stesso Mario". Quello di Camano è un modo molto garbato per dire che Gila con la Lazio non rinnoverà. Che è anche disposto ad andare via a parametro zero nell'estate 2027 se il club biancoceleste non lo lascerà partire.

Ma quanto vale Gila? Per transfermarkt la sua valutazione è di 30 milioni di euro. A un anno dalla scadenza però può andare via anche con 20-25 milioni di euro. Vero è che con Claudio Lotito non è mai semplice trattare, non è escluso che possa impuntarsi e decidere di trattenerlo a Formello fino alla scadenza del contratto. Però Gila che alla Lazio guadagna 500mila euro a stagione è oggi tra i difensori più gettonati del nostro campionato e ha già fatto capire di sentirsi pronto a fare un salto in avanti nella sua carriera. A queste condizioni, trattenerlo controvoglia potrebbe rivelarsi un boomerang. Chi sfrutterà l'occasione?

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