Infortunio Gila, nota medica della Lazio: "Trauma alla caviglia di lieve entità"
Tra le notizie meno positive per la Lazio in merito alla serata di mercoledì di Bergamo, che ha permesso ai biancocelesti di conquistarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia, c'è l'infortunio rimediato dal difensore spagnolo Mario Gila nel corso del secondo tempo regolamentare alla New Balance Arena.
E a proposito dell'infortunio di Gila, la Lazio adesso aggiorna con una nota medica sulle condizioni del proprio centrale di difesa: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni".
Stando a quanto fatto sapere dalla Lazio, quello di Gila non sembra un infortunio troppo grave. Almeno non a tal punto da costringerlo ad alzare bandiera bianca per la finalissima di Coppa Italia del 13 maggio prossimo contro l'Inter.