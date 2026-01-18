Milan, Jashari: "Sono contento per Fullkrug, è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore"

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è intervenuto a Milan Tv dopo la vittoria contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni: "Sono veramente felice per questa vittoria, anche se avremmo dovuto segnare più gol. È stata una partita difficile contro una squadra difensiva, ma siamo stati bravi".

Sul gol di Füllkrug: "Felice per il suo gol, è un bravo ragazzo ed ottimo giocatore, sono contento per lui".

Sulla prossima sfida con la Roma: "Sì, è stato emozionante giocare la prima da titolare così in questo stadio, ma la cosa più importante è stata la vittoria. Adesso possiamo recuperare bene le energie e pensare alla Roma".