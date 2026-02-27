Milan, Jashari sul ko col Parma: "Non possiamo vincerle tutte, battiamo la Cremonese"

Intervistato da Milan Tv, il centrocampista rossonero Ardon Jashari è tornato anche sull'inattesa sconfitta patita in casa contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni sulla voglia di rivalsa del Diavolo:

"Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perché dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita, ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta. Sappiamo quanto sia stata difficile la gara di andata con la Cremonese: dobbiamo cambiare quel risultato e quello dell'ultimo weekend. Loro giocano in casa, inoltre si gioca presto: dobbiamo essere preparati. Il focus è sempre lo stesso: provare a vincere le partite, passo dopo passo. Adesso c'è la Cremonese, dobbiamo essere concentrati e preparati per vincere insieme".

Sull'obiettivo Champions League: "Il Milan è un club che deve stare in Champions League e ogni giocatore sa che questo è il palcoscenico più grande del calcio europeo. Penso che io e anche i miei compagni siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non esserne parte. Dobbiamo fare tutti insieme tutto il possibile per raggiungere il posto per la qualificazione in Champions League".