Jashari: "Milan, ora sono al 100%. Allegri puoi solo ascoltarlo, vogliamo la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:58Serie A
Alessio Del Lungo

Ardon Jashari è tornato in campo con continuità e il Milan non ha minimamente intenzione di mollarlo. Intervistato da SportMediaset, il centrocampista ha parlato così della sua condizione fisica: "Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite".

Un pensiero lo svizzero lo dedica proprio a questa sua nuova avventura: "Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. È una sensazione fantastica giocare qui, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".

Quanto ai traguardi che si è prefissato, non ha dubbi: "Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme".

Parole al miele per Massimiliano Allegri: "È molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette". Infine conclude parlato dei suoi giocatori preferiti che sono transitati dalla Serie A: "In passato ho guardato molto il calcio italiano, in particolare Andrea Pirlo e Roberto Baggio ma ricordo di più Pirlo e il suo stile di gioco".

