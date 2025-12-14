Milan, la gioia di Bartesaghi: "E' un sogno per me giocare e segnare con questi colori"
Al termine della sfida pareggiata contro il Sassuolo, il difensore rossonero Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sono molto felice, è un sogno per me giocare e segnare con questi colori. Mi vengono i brividi, ma sono anche dispiaciuto per la mancata vittoria della squadra, è stato un peccato".
La dedica per la doppietta?
"Il gol lo voglio dedicare a Corradi che ha sempre creduto in me, e quindi allo staff e a tutti. Ci tengo anche ai miei due migliori amici, che sono venuti qui allo stadio, sono molto felice".
