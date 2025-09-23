Milan, Landucci: "Bel clima nello spogliatoio. Possiamo fare bene, ma voliamo bassi"
Marco Landucci, vice allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Lecce: "Abbiamo campionato e Coppa Italia, sono partite molto importanti. Il Milan deve fare le cose per bene in ogni partita. Nel calcio non ci sono partite facili, sono sicuro che faremo una ottima gara. Sono rimasto sorpreso del gruppo che abbiamo trovato, abbiamo creato un bel feeling, si respira un bel clima nello spogliatoio. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, ma bisogna volare bassi".
