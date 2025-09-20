Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Landucci: "Udinese grande squadra, ma vogliamo fare la terza partita buona"

Milan, Landucci: "Udinese grande squadra, ma vogliamo fare la terza partita buona"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:41Serie A
di Marco Pieracci

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Udinese: "L'Udinese è una grande squadra, è ancora imbattuta e sarà una partita molto difficile perché è sia fisica che tecnica. A Udine sono sempre partite molto dure, veniamo da due buone gare e vogliamo fare anche la terza".

Cosa chiedete ai centrocampisti?
"I centrocampisti adesso sono cambiati, nel calcio di oggi conta l'occupazione degli spazi e chiediamo di inserirsi. Modric mi emoziona più come persona che come calciatore, ha una serietà veramente alta".

Lasciarlo davanti alla difesa è un pericolo?
"Questa cosa l'affronteremo partita dopo partita, ne ha fatte tre alla grande, per il campionato italiano è un onore avere personaggi del genere. Dietro abbiamo ottimi giocatori come Ricci, che nell'ultima gara è entrato molto bene, Loftus Cheek e Fofana".

Nkunku come sta?
"Sta molto bene, è un giocatore molto forte ma non ha ancora i novanta minuti. Nel calcio di adesso sono molto importanti anche i cambi".

