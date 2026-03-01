Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Leao sulle sue condizioni fisiche: "Sto meglio, ma ho ancora un po' di fastidio"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:45Serie A
Niccolò Righi

Dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo della Cremonese, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club, analizzando le difficoltà incontrate e la reazione della squadra nel corso del match: "E' stata una partita difficile, loro fanno sempre bene in casa. Nel primo tempo eravamo un po' nervoso, volevamo chiuderla in fretta, ma non siamo riusciti a fare gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sono contento della vittoria, e lo sarei stato anche senza il gol".

L’attaccante rossonero ha poi voluto soffermarsi sulla forza del collettivo e sull’impatto dei compagni entrati a gara in corso, sottolineando l’importanza dei dettagli nelle sfide equilibrate: "E' un gruppo forte con ragazzi bravi. Il mister ci ha portato esperienza e ha creato un bell'ambiente. Chi è subentrato è stato importante come Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame. E anche Estupinan, se non avesse dato quel pallone a Modric non sarebbe arrivato il cross dell'1-0. Questi sono dettagli ma sono importanti".

Infine, Leao ha fatto il punto anche sulle sue condizioni fisiche e sul percorso di recupero che sta affrontando nelle ultime settimane: "Stiamo lavorando per risolvere questa infiammazione. Io ho cercato di fare sempre il massimo. Sto sempre meglio anche se sento ancora un po' di fastidio. Tutti mi hanno spinto, mi hanno aiutato tanto".

