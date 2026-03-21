Milan, Allegri: "Leao convocato dal Portogallo, ma non è in grado di poter giocare"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Ho la fortuna di allenare Modric e di vederlo tutti i giorni, credo sia difficile ritrovare dei giocatori così".

Il peso mentale di questa partita?

"È una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby e la classifica si è accorciata. Troviamo un Torino che sta facendo bene difensivamente e nelle ripartenze, ci vorrà una partita tecnicamente molto valida ma soprattutto con ordine e compattezza".

Il turno di stop di Leao era già previsto?

"No, assolutamente. Purtroppo nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi del problema all'adduttore, ci abbiamo parlato e abbiamo preferito farlo restare fermo così abbiamo venti giorni per farlo recuperare".

Quindi non andrà in Nazionale?

"È stato convocato, ma credo che non sia assolutamente in grado di giocare: dovrà fare un lavoro specifico per tornare al cento per cento".

Fullkrug cambierà il vostro modo di attaccare?

"Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse, Leao quando ha fatto il centravanti si è mosso bene ma lo abbiamo cercato poco. Fullkrug sicuramente è più abituato a giocare in quella posizione ma, indipendentemente dagli interpreti, oggi bisogna fare una partita giusta per poter portare a casa il risultato".