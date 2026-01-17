Milan-Lecce, i convocati di Di Francesco: tornano Ramadani e Banda, Camarda out
Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara che i giallorossi affronteranno domani, domenica 18 gennaio, alle ore 20.45, allo stadio San Siro.
Gli unici assenti sono Berisha e Camarda, con l'attaccante che non vivrà dunque la sfida da ex a causa del problema alla spalla rimediato prima della partita contro il Parma. Di Francesco ritrova invece Banda e Ramadani, rientrati dalla squalifica.
Questa la lista dei convocati del Lecce per la sfida al Milan:
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić