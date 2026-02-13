Cristiano Ronaldo, 'sciopero' finito. E intanto Simone Inzaghi allunga in vetta

Cristiano Ronaldo torna a giocare per l'Al-Nassr. L'asso portoghese, come riporta Fabrizio Romano, sarà a disposizione per la sfida dei suoi contro l'Al Fateh. Ricordiamo che l'ex Juventus si era chiamato fuori dalle ultime gare giocate contro l'Al Riyadh e l'Al Ittihad, peraltro vinte dalla sua squadra (rispettivamente 1-0 e 2-0), apparentemente a causa di alcune scelte di mercato da parte del fondo PIF, proprietario di diversi club della Saudi Pro League, oltre che per altri problemi interni.

Intanto la 22^ giornata della Saudi Pro League araba prosegue e l'Al Hilal dell'ex tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, vince ancora. 2-0 rifilato all'Al-Ettifaq, grazie alle reti di Kanno al 13' e di Aldawsari al 31'. Tre punti anche per l'Al-Ittihad dell'ex Milan Sergio Conceicao: 3-1 all'Al-Feiha, con i gol di En-Nesyri e Mahbub.

Di seguito il programma completo della 22^ giornata in Saudi Pro League e la classifica aggiornata.

Il programma della 22^ giornata in Saudi Pro League.

Giovedì 12 febbraio:

Dhamk-Al Taawon 2-1

Al Qadisiya-Neom 1-0

Al Hazm-Al Okhdood 2-1

Venerdì 13 febbraio:

Al Shabab-Al Ahli 2-5

Al Hilal-Al Ettifaq 2-0

Al Ittihad-Al Feiha 2-1

Sabato 14 febbraio:

Al Riyadh-Al Khaleej

Al Najma-Al Kholood

Al Fateh-Al Nassr

La classifica aggiornata:

1. Al Hilal 53 punti (21 partite giocate)

2. Al Ahli 50 (21)

3. Al Nassr 49 (20)

4. Al Qadisiya 47 (21)

5. Al Taawon 39 (21)

6. Al Ittihad 37 (21)

7. Al Ettifaq 35 (21)

8. Neom 28 (21)

9. Al Khaleej 26 (20)

10. Al Fateh 24 (20)

11. Al Hazm 24 (21)

12. Al Feiha 23 (21)

13. Al Kholood 19 (20)

14. Al Shabab 19 (21)

15. Dhamk 15 (21)

16. Al Riyadh 12 (20)

17. Al Okhdood 10 (21)

18. Al Najma 5 (20)