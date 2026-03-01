Milan, problemi alla coscia per Bartesaghi a Cremona. Le prime sensazioni sull'infortunio
Il Milan riesce a risolvere nel finale una partita che rischiava di farsi complicata e di portare a un pareggio senza gol, ribaltando la Cremonese grazie ai gol segnati da Pavlovic a ridosso del novantesimo e poi da Leao a recupero quasi terminato.
A destare un po' di preoccupazione in casa Milan sono le condizioni di Davide Bartesaghi. L'esterno rossonero, che in questa sua prima stagione veramente tra i 'grandi' dei rossoneri ha giocato anche da braccetto mancino della difesa a tre, ha dovuto infatti lasciare il campo poco prima della rete del vantaggio rossonero, con il suo allenatore Allegri che adesso attendere di conoscere le sue condizioni.
Le primissime sensazioni raccolte sull'infortunio di Bartesaghi fanno pensare a un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, per il classe 2005 dei rossoneri. Un aggiornamento più preciso potrà emergere dopo gli esami specialistici ai quali si sottoporrà Bartesaghi.
La prestazione di Bartesaghi in Cremonese-Milan 0-2, terminata all'89' per via dell'infortunio alla coscia, non è stata giudicata sufficiente nelle pagelle di TMW dell'incontro. Voto 5,5 per l'esterno classe 2005, con il seguente giudizio: "Qualche discesa sulla corsia di sinistra, ma non una prova con particolari lampi come invece aveva mostrato in altre circostanze. Esce nel finale per infortunio".