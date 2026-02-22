Bartesaghi braccetto di sinistra nel Milan. Non è la prima volta, neanche in questa stagione

C'è una 'novità' per così dire nell'undici del Milan che affronta quest'oggi alle ore 18 il Parma, con il chiaro obiettivo di vincere per tenere aperta la corsa Scudetto, riportandosi così a -7 dalla capolista Inter in caso di successo odierno.

La novità risponde al nome di Davide Bartesaghi, classe 2005 che in questa prima vera stagione da giocatore del Milan 'dei grandi' ha ricoperto il ruolo di cursore di sinistra e che per l'occasione, dato soprattutto l'infortunio rimediato da Pavlovic nel corso della partita contro il Como di mercoledì scorso, sarà impiegato da difensore centrale, da cosiddetto 'braccetto' di sinistra.

Non è una novità assoluta, comunque, visto che già in una occasione, in carriera ma proprio in questa stagione, Bartesaghi ha già svolto il ruolo di centrale di sinistra della difesa a tre. Era la prima partita di Serie A del 2026, con il Milan che si imponeva 1-0 sul campo del Cagliari schierando Bartesaghi da terzo di sinistra, con il classe 2005 che è partito titolare e ha chiuso la partita in campo. Allegri, il suo staff ma in generale il mondo Milan, sperano che possa essere di buon auspicio.

Di seguito la formazione ufficiale del Milan per il Parma:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.