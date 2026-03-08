Atletico in campo martedì, Gimenez: "È ora di riposare, siamo i pagliacci del circo"

"È ora di riposare, Questa è una partita da tritacarne. Ci mettiamo in gioco, siamo i pagliacci del circo e giocheremo quando ci diranno che dobbiamo giocare". Non usa giri di parole José Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, dopo la partita vinta ieri sera contro la Real Sociedad. Il riferimento però al prossimo impegno dei Colchoneros, in programma martedì contro il Tottenham e valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tornando alla vittoria sui baschi lo stopper uruguaiano ha parlato così, come riportato da Marca: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura; loro hanno dimostrato di essere in crescita e di essere una squadra forte. Eravamo concentrati sul dare il massimo a Barcellona. Tutto il gruppo è impegnato e cerca di dare il suo contributo in ogni modo possibile. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma abbiamo avuto il supporto dei nostri tifosi e la voglia di rimanere al vertice. Penso che sia stato un risultato giusto".

Dopo il passaggio del turno in Coppa del Re, il successo anche in Liga: "Siamo l'Atlético de Madrid, siamo una squadra che deve sempre puntare alla vittoria, rischiare sempre per raggiungere la vittoria. Il nostro obiettivo è sempre il successo, e questo è evidente in partite come quella di oggi. Abbiamo dato tutto in campo".