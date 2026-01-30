Il Milan vuole anche un difensore: sondati Gimenez dell'Atletico e Disasi del Chelsea

Non c'è solo un attaccante nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero continua a cercare anche un difensore e tra i primi nomi che sono stati sondati ci sono quelli di Jose Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, che da anni è una pedina fondamentale del reparto arretrato del Cholo Simeone, e Axel Disasi del Chelsea, che i Blues vorrebbero vendere.

Il 31enne di Toledo in carriera vanta 370 presenze e 14 gol con i Colchoneros e 16 gettoni con il Danubio. Inoltre è sceso in campo 97 volte con l'Uruguay, segnando 8 reti. Nel suo palmares annovera una Supercoppa Europea, una Europa League, una Supercoppa Spagnola e 2 Liga. Disasi invece ha meno esperienza, ma ha vestito comunque maglie prestigiose come quelle di Monaco, Chelsea, Aston Villa, Paris FC e Reims. In 5 occasioni ha giocato pure con la Francia. In bacheca ha una Conference League e una Ligue 2.