Milan, Pavlovic: "Persa occasione per mettere pressione all'Inter, tanti errori tecnici"

“Abbiamo subito tante ripartenze, c’è stata poca lucidità nella circolazione di palla nella metà campo avversaria. Sbagliare tanti passaggi semplici fa capire che non siamo stati bravi, specialmente nel primo tempo. Merito anche alla Lazio che è una squadra competitiva e composta da calciatori di qualità. Lotta scudetto? Sicuramente questa sera avevamo una grande opportunità per accorciare le distanze e per tenere aperto il discorso, ma sin dall’inizio della stagione avevamo parlato tutti dell’obiettivo di tornare in Champions League. Certo, vincendo avremmo messo maggiore pressione all’Inter e nel nostro percorso abbiamo lasciato punti per strada.

Non possiamo essere contenti. La reazione di Leao? Sono reazioni a calco che fanno parte del calcio, dal prossimo allenamento tutto tornerà alla normalità. Ci tenevamo a fare risultato e va compreso il momento”. Queste le parole di Pavlovic, difensore del Milan, ai microfoni di DAZN.