Serbia, 0-3 con la Spagna. Pavlovic: "Non volevamo chiuderci in difesa, ne avevamo parlato"

Una brutta botta per la Serbia ieri sera dopo la disfatta in amichevole contro la Spagna (0-3) firmata Oyarzabal due volte e Victor Munoz. A raccogliere i cocci della sconfitta anche il difensore del Milan e della Nazionale balcanica Strahinja Pavlović, uscito al minuto 83 per favorire l'ingresso di Erakovic. "Ne avevamo parlato prima della partita e sapevamo cosa ci aspettasse. Non volevamo chiuderci in difesa, ma loro sono arrivati al primo gol con una bella azione, mentre il secondo lo abbiamo subito in un momento difficile, poco prima della fine del primo tempo", ha esordito il giocatore rossonero ai microfoni di TV Arena sport.

"Dopo il 2-0 c'è stato un calo nel nostro gioco. Tuttavia, ci sono state anche delle cose buone, ma non è bastato". Poi ha aggiunto: "Abbiamo provato a giocare con un pressing alto, ma non abbiamo prestato attenzione al giocatore che ha battuto il calcio piazzato (assist Ferran Torres, ndr), e questo ci è costato il terzo gol. È chiaro che abbiamo molto margine di miglioramento", ha dichiarato Pavlovic.

Sulla possibilità di guadagnare campo in base alle situazioni di gioco: "Pensavo che avrei avuto un uomo fisso su di me, ma non è stato così. Quando avevo spazio, cercavo di spingere in avanti, come suggerito anche dal commissario tecnico", ha concluso il centrale del Milan.