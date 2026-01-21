Milan, per Loftus-Cheek c'è l'interesse dell'Aston Villa. Si è parlato anche di rinnovo

L'Aston Villa ha chiesto informazioni per Ruben Loftus-Cheek, e i primi contatti sono iniziati dopo l'infortunio di Kamara. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club inglese avrebbe sondato il terreno per conoscere le condizioni d'uscita del centrocampista. Come detto, mossa dei Villans è una risposta diretta al grave infortunio occorso al calciatore, che costringe la società a tornare sul mercato.

Al contempo, risulta che il Milan abbia avviato già da alcuni giorni i colloqui per un potenziale nuovo contratto con l'entourage del giocatore. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro dell'inglese.