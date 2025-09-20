Milan, Pulisic: "Abbiamo una grande squadra e siamo molto solidi. Ci serve continuità"

Christian Pulisic, vero mattatore della partita vinta dal Milan per 3-0 in casa dell'Udinese con una doppietta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della sua condizione fisica: "Sto bene, anche se ho preso botte ovunque (ride, ndr). Sono molto felice per questa vittoria".

È un Milan che non prende gol, sempre più simile ad Allegri.

"Sì, non è facile venire qua e vincere. Siamo molto solidi là dietro, con 5 difensori stiamo facendo molto bene, dobbiamo continuare così".

È un Milan che finalmente torna competitivo?

"Abbiamo una grande squadra, per noi è importante trovare continuità. Ora vediamo la prossima gara, prendiamo partita per partita, facciamo le cose bene e faremo una grande stagione".