Zima: "La Fiorentina sta facendo male. Torino, approfittane e vai in Conference"

David Zima ha vestito in passato la maglia del Torino, mentre oggi gioca per lo Slavia Praga, squadra che milita in Champions League e che ha affrontato Inter e Atalanta. Intervistato da GianlucaDiMarzio.com, ha parlato così del campionato italiano: "Guardo tutte le partite e posso dire che la Serie A è un po’ cambiata. A me piaceva giocare da voi, però la situazione era così e dovevo andarmene. Ho vissuto una bella esperienza, ma avevo la possibilità di tornare allo Slavia Praga… È stato tutto positivo in Italia, il campionato mi piaceva tanto".

Come vede il Torino?

"È a 5 punti dalla zona Europa e ha sempre l'ambizione di giocarci, però è difficile. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, Atalanta che sono più attrezzate. Quindi è difficile ma la Fiorentina, che faceva sempre bene, attualmente sta facendo male… Quindi il Toro può approfittarne andando in Conference League. Difficile, ma possibile".