Dalla terra allo Scudetto con il Verona, Briegel: "Prima davo da mangiare ai maiali"

Leggenda del Verona, con cui ha vinto lo storico Scudetto gialloblu, l'ex Campione del Mondo Hans-Peter Briegel ha parlato, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tirreno, di alcuni aneddoti legati al suo passato.

A partire da uno poco conosciuto, riguardante il periodo prima di diventare calciatore: "I miei genitori Hans e Ilse avevano una fattoria a Rodenbach" - racconta - ", paesino di poco più di 3mila abitanti della Renania Palatinato. Con mio fratello ho continuato a raccogliere patate o dare da mangiare ai maiali in azienda anche nei primi tempi di Bundesliga". Prima di affermarsi nel calcio, Briegel racconta che lavorava, studiava come perito meccanico e dedicava fino a quattro ore al giorno allo sport. Due all’atletica leggera e altre due all'amato pallone.

Dai campi dei raccolti a quelli di calcio, insomma: "Bagnoli? Il miglior allenatore avuto. Faceva tutto da solo: correva con noi e restava in campo con noi anche sei ore al giorno: tre al mattino e altrettante al pomeriggio". Sullo Scudetto in Veneto: "Abbiamo vinto il campionato italiano 1984-85 con 14-15 giocatori e lui aveva solo Tony Lonardi come preparatore dei portieri. Grazie ai suoi allenamenti ho imparato a giocare anche con il destro. Non parlava una parola di tedesco, ma sapeva farsi capire molto bene".