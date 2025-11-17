L'intermediario di Sohm: "La Fiorentina non se ne priverà. Napoli? Non è percorribile"

Antonino Imborgia, intermediario che ha curato il trasferimento di Simon Sohm in estate, è tornato a parlare della trattativa ai microfoni di Stile TV, sottolineando un retroscena legato al Napoli: "Quando mi chiamò, l'operazione tra Fiorentina e Parma era chiusa, mancava solo la firma del giocatore. Il club partenopeo si è mosso quando c'era la possibilità di far uscire Raspadori, per cui vengo chiamato quando serviva".

Come mai dunque non se ne è fatto niente?

"Io sono una persona seria e non abbiamo neanche iniziato a parlare. Anche perché Raspadori non era ancora uscito e quindi si perdeva troppo tempo. Non credo affatto che la Fiorentina se ne privi, poi è chiaro che se il Napoli alzerà il telefono e chiamerà, lo ascolteremo, ma credo proprio che a oggi l'operazione non sia percorribile".

Sohm in carriera vanta 155 presenze e 7 gol con il Parma, 46 gettoni e una rete con lo Zurigo, 20 apparizioni e 2 centri con l'Under 18 degli svizzeri, 18 incontri con l'Under 21 e 13 apparizioni e un gol con la Fiorentina.