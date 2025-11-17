Fiorentina, torna di moda il nome di Lovric. E i viola pensano anche a Martel

La Fiorentina pensa già ai primi obiettivi per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, al club piace Tanner Tessman, che si è affermato proprio al Venezia con Paolo Vanoli, ma il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro e appare molto complicato riuscire a strapparlo al Lione. L'ingaggio del calciatore invece non sarebbe un problema perché non supera i 2 milioni di euro annui ed è abbordabile.

Molto più semplice convincere il Colonia a privarsi di Eric Martel. Il contratto del classe 2002 scadrà a giugno e di conseguenza i tedeschi, qualora volessero incassare una cifra congrua, dovranno venderlo nella prossima sessione di trasferimenti. Possibile un ritorno di fiamma anche per Sandi Lovric, che ha un accordo di altri 2 anni, ovvero fino al 2027, con l'Udinese. I bianconeri non dovrebbero rinnovarglielo e di conseguenza può diventare un'occasione ghiotta, anche perché conosce già il campionato italiano.