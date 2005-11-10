Milan, si punta al rinnovo di Rabiot. Tutto sulla vicenda Napoli-Aponte: le top news delle 13

Dopo i passi in avanti molto concreti dell'ultimo periodo sul fronte Pulisic, l'altro versante su cui sta lavorando con grande attenzione la dirigenza del Milan è quello di Adrien Rabiot. Il francese, in verità, andrà in scadenza solamente il 30 giugno del 2028, ma il club vuole lanciare un segnale e offrirgli il prolungamento con tanto di adeguamento economico. Ad oggi peraltro l'ex PSG è già il calciatore più pagato della rosa, percependo 9,26 milioni di € lordi (5 netti) nel contratto stipulato fino al 2028. Il campo conferma che il francese è il centrocampista più forte e prolifico della squadra, già decisivo con quattro reti e tre assist, e mancherà tanto nella partita di questa sera contro il Bologna. L’allenatore conta di recuperarlo per il derby ma il discorso del rinnovo va avanti in parallelo con sua madre, la signora Veronique, che da anni cura gli interessi di Adrien.

La prestazione in Champions League contro l'Inter ha evidenziato ancora una volta tutte le qualità di Vinicius Tobias. Il terzino destro brasiliano, doppio passaporto spagnolo, è una delle migliori gemme della rosa dello Shakthar Donetsk. Il classe 2004 è monitorato ogni volta che gioca in Champions da osservatori di numerose società europee. Sul ragazzo secondo quanto raccolto da TMW c'è anche l'interesse del Napoli. Gli azzurri sono una delle società maggiormente interessate al ragazzo, anche per lo status di comunitario. A ventidue anni è nuovamente pronto per il salto in un grande campionato e ci sono società da mezza Europa pronte all'offerta forse già a gennaio. Tanti seguono le evoluzioni della sua carriera, anche per la sua duttilità da quinto o da esterno basso, ma d'attacco, della retroguardia.

La Repubblica di oggi dedica ampio spazio all'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Aponte: il presidente del Napoli ha bisogno di essere sostenuto a livello economico e di avere dei partner di alto spessore per dare autorevolezza all’eventuale progetto, finora rimasto solo sulla carta e mai presentato alle istituzioni locali. Per questo De Laurentiis spera di convincere gli Aponte a entrare nella partita. L’obiettivo minimo è il naming, vale a dire intitolare grazie a una ricca sponsorizzazione il nuovo stadio alla MSC. Ma il presidente sogna il colpo grosso: il coinvolgimento maggiore degli armatori — da soci — nella realizzazione dell’impianto e nel rilancio della zona est della città, con l’acquisto dei terreni di proprietà della Q8 sui quali è già in corso una parziale bonifica (ex raffinerie). La sinergia sarebbe a quel punto di una natura diversa e molto più strategica. Un accordo così ampio da lasciare spazio al grande sogno di Aurelio: restare al comando del Napoli per un altro paio di anni e poi passare la mano. Tanto meglio se a un napoletano e non agli americani, che non hanno più alcuna intenzione di offrirgli di nuovo i due miliardi della scorsa primavera. Dal blitz di Ginevra può dipendere il futuro azzurro.

Oggi tutti i riflettori sono puntati su Nico Paz e il Como. La strepitosa rimonta trovata sul Torino ieri negli ultimi dieci minuti più recupero e l'ennesima statuetta ricevuta da MVP del match, tra un gol e un assist decisivo, sono le ragioni fondanti. Ma c'è un altro grande protagonista tra gli enfant terribles di Cesc Fabregas che merita più di una menzione, ma un'analisi accurata ed è Jacobo Ramon. C'è sempre grande agitazione al futuro di Nico Paz, ma anche quello di Jacobo Ramon è nelle mani del Real Madrid. Ricordiamo che il centrale spagnolo è arrivato nell'estate del 2025 per appena 2,5 milioni di euro, tuttavia il club di Florentino Perez ha adottato la stessa formula astuta per mantenere il controllo sul giocatore. Vale a dire una percentuale sulla futura rivendita pari al 50%, oltre che la clausola di recompra a 9 milioni di euro in tre finestre distinte e separate. Una è già passata, quella del 2026, mentre la seconda sarà la prossima, quella del 2027. Sirene dalla Premier League hanno cominciato a risuonare con frequenza nel frattempo, con Arsenal, Chelsea e Manchester United su tutti a sgomitare per averlo. Nel frattempo è una presenza fissa della Spagna U21 e nell'ultima pausa nazionali ha trovato anche due reti, guarda un po' sempre sullo stesso fondamentale che ormai ha perfezionato a dovere: il colpo di testa. Il suo valore, intanto, è schizzato alle stelle e si aggira almeno intorno ai 45-50 milioni di euro.