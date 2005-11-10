Serie A, i migliori 5 centrocampisti: due new entry, entrambe del Como

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Serie A, i migliori 5 centrocampisti: due new entry, entrambe del ComoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 12:08Serie A
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27.10.2026 12:08Serie A
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Diego Moreira si conferma miglior centrocampista della Serie A dopo 8 giornate. Il portoghese è attualmente infortunato e ha mantenuto cristallizzata la sua media. Salgono Kone e Rabiot. Due new entry: Paz e Diao che prendono il posto di Cisse e Maldini. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)
2. Manu Kone (Roma) 6.83 (6)
3. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)
4. Nico Paz (Como) 6.71 (7)
5. Assane Diao (Como) 6.58 (6)
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