Serie A, i migliori 5 centrocampisti: due new entry, entrambe del Como

Diego Moreira si conferma miglior centrocampista della Serie A dopo 8 giornate. Il portoghese è attualmente infortunato e ha mantenuto cristallizzata la sua media. Salgono Kone e Rabiot. Due new entry: Paz e Diao che prendono il posto di Cisse e Maldini. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)

2. Manu Kone (Roma) 6.83 (6)

3. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)

4. Nico Paz (Como) 6.71 (7)

5. Assane Diao (Como) 6.58 (6)