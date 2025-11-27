Milan, Rabiot: "Modric straordinario, Leao è migliorato tanto. De Zerbi è incredibile"

Nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato di Rafael Leao: "In allenamento si impegna molto e oggi (ieri, ndr) per esempio ha fatto alcune scivolate in fase difensiva per recuperare il pallone: è bello vedere un talento come Rafa che si sacrifica per la squadra. Rispetto a quando ero alla Juve, è migliorato tanto".

E fra i compagni di squadra in rossonero c'è un certo Luka Modric che ha detto di ammirare sperando di avere, alla sua età, la sua stessa passione: "È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione del gioco e dà un grande contributo anche in fase di riconquista del pallone, correndo ed entrando deciso quando deve. È un giocatore straordinario che mi stupisce per la voglia che, a 40 anni, mette in campo ogni giorno".

L'ex juventino ha poi raccontato anche come sia Roberto De Zerbi, avuto all'Olympique Marsiglia: "Lo scorso anno abbiamo fatto bene. De Zerbi è pazzo di calcio e quando usciva dal centro sportivo, andava a casa a vedere qualsiasi gara. Il giorno dopo, magari parlando di tattica, ci interrogava: 'Chi ha visto la partita ieri? Avete notato che...'. È incredibile".