Scusate il ritardo: Mbappé al centro del Real Madrid, numeri incredibili da agosto a oggi

Kylian Mbappé ieri sera ha realizzato quattro gol fondamentali per permettere al suo Real Madrid di vincere 4-3 sul campo dell'Olympiacos. Non è la prima volta: nella stagione 2018/19 realizzò un poker nella sfida tra PSG e OL conclusa 5-0. Un paio di anni fa, nel corso della sua ultima annata parigina, fece ancora meglio realizzando cinque reti nella sfida contro il Pays de Cassel valida per la Coppa di Francia.

Per la prima volta però ieri gli è capitato in Champions League. "Sono molto felice, è sempre un piacere segnare gol . I compagni mi mettono palloni di qualità. Sono molto fortunato a giocare in questa squadra, con questi compagni. Cerco sempre di segnare, a volte succede e a volte no, ma l'idea di aiutare c'è sempre", ha dichiarato il calciatore francese al termine di una partita in cui ha segnato in tutti i modi.

Mbappé con nove reti realizzate in cinque partite è l'attuale capocannoniere della Champions League, a +3 su Victor Osimhen e a +4 su Haaland e Kane. Proprio questi ultimi attaccanti sono oggi gli unici due giocatori che gli contendono lo scettro di miglior marcatore in Europa da agosto a oggi calcolando tutte le competizioni. Per tutti e tre i numeri sono semplicemente incredibili, confermano che al momento sono loro i migliori numeri 9 in circolazione. Quelli di Mbappé testimoniano che un anno dopo il suo rumorosissimo trasferimento dal PSG al Real Madrid è diventato il leader indiscusso della squadra più importante al mondo.

Mbappé dal 19 agosto a oggi ha disputato 18 gare con la maglia del Real Madrid e ha realizzato 22 reti. Un gol a partita in campionato, quasi due per ogni match di Champions League. Se alle partite disputate col club spagnolo aggiungiamo quelle con la Francia, la media non cambia granché: cinque reti nelle quattro partite disputate con la nazionale transalpina da settembre a novembre, numeri che fanno salire il bilancio complessivo a 27 gol in 22 match.