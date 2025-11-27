Da esubero a titolarissimo. Basic si riprende la Lazio e fa innamorare il Betis
Dall'essere considerato un esubero a titolare per nelle ultime otto gare della Lazio, con anche un gol e due assist all'attivo. Si è ribaltato fino a questo punto l'orizzonte professionale di Toma Basic, centrocampista classe 1996 approdato in biancoceleste nell'estate di quattro anni fa senza mai far breccia nelle gerarchie della Prima Squadra.
Complice l'infortunio di Dele Bashiru, però, le cose sembrano essere cambiate per l'ex Bordeaux, tanto che per lui si parla di una "seconda carriera" nella Capitale.
Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate nemmeno lontano dal'Olimpico. Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere dello Sport per il croato sarebbero arrivarti dei sondaggi, in particolare, da Bundesliga e LaLiga, con il Betis Siviglia in prima fila.
Anche perché Basic è attualmente in scadenza di contratto.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.