Milan, Loftus-Cheek: "Pisa compatto, non c'erano spazi. Scudetto? Vedremo alla fine"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 2-1 sul Pisa sbloccata da un suo gol di testa: "Il Pisa è una squadra molto compatta, difficile da affrontare. Non c'erano molti spazi, ma alla fine è arrivato questo cross e ho segnato".

Questa vittoria è un messaggio per l'Inter?

"La cosa più importante è restare concentrati su noi stessi, pensando gara per gara: vincere è sempre difficile, vedremo alla fine dove saremo".