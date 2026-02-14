Milan, Loftus-Cheek: "Pisa compatto, non c'erano spazi. Scudetto? Vedremo alla fine"
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 2-1 sul Pisa sbloccata da un suo gol di testa: "Il Pisa è una squadra molto compatta, difficile da affrontare. Non c'erano molti spazi, ma alla fine è arrivato questo cross e ho segnato".
Questa vittoria è un messaggio per l'Inter?
"La cosa più importante è restare concentrati su noi stessi, pensando gara per gara: vincere è sempre difficile, vedremo alla fine dove saremo".
