A Livorno il primo gol con la Croazia, a Pisa tre punti d'oro. È sempre Modric show, 20 anni dopo

Meno di trenta chilometri. Tanto basta per unire due stadi, l’Armando Picchi di Livorno e l’Arena Garibaldi di Pisa. Trenta chilometri che raccontano un cerchio che si chiude. Era il 2006, vent’anni fa: un Luka Modric appena ventenne segnava a Livorno il suo primo gol con la Croazia, in un’amichevole vinta 2-0 contro l’Italia. Un ragazzo con il numero sulle spalle e il futuro negli occhi.

Oggi, a quarant’anni compiuti, quel ragazzo è diventato leggenda. Nel mezzo c’è stata una carriera straordinaria, costellata di trionfi con il Real Madrid e di imprese con la Nazionale croata. Eppure Modric non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Perché il talento non invecchia, si trasforma.

E così, proprio in Toscana, a pochi chilometri da dove tutto era iniziato, il “Professor Luka” è tornato a fare lezione. Nel momento più delicato della serata, quando il Milan rischiava di inciampare ancora contro una squadra ostica come il Pisa, è salito in cattedra. Uno scavetto morbido, elegante, che vale oro e tre punti pesantissimi. Max Allegri ringrazia e si regala un weekend da spettatore interessato in vista di Inter-Juventus e Napoli-Roma. Modric, invece, si regala l’ennesimo capitolo di una storia che, a quanto pare, non ha ancora intenzione di finire.