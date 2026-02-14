Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"

Claudia Marrone
Oggi alle 00:19Serie C
Claudia Marrone

Intervista in esclusiva al portale amaranta.it, quella che ha rilasciato il presidente del Livorno Joel Esciua, che ha fatto della situazione dopo che i labronici si sono lievemente allontanati dalla zona playout della classifica del Girone B di Serie C e avvicinati a quella playoff. Il numero uno del club dice che i meriti vanno attribuiti in primi al tecnico, Roberto Venturato, che aveva cambiato il volto della squadra già prima del mercato di gennaio, ma proprio la sessione di riparazione ha avuto il suo peso.

"I meriti di questo bel momento del Livorno vanno attribuiti in primis al mister, che prima ancora del mercato di gennaio aveva cambiato la fisionomia della squadra. È vero che gli innesti sono stati mirati - dice Esciua -, scelti insieme dal nostro direttore sportivo in sintonia con l’allenatore. A Livorno il mercato di riparazione non ha mai storicamente portato a grandi miglioramenti, ma quest’anno, con l’arrivo di una serie di giovani promettenti e giocatori esperti, la squadra è stata concretamente rafforzata".

Cresce quindi la fiducia nel futuro, anche se c'è la consapevolezza che "da ora in poi sarà sempre più difficile in quanto tutte le squadre, a cominciare dalla Pianese che verrà a farci visita domenica, ci studieranno con grande attenzione. E il calore dei nostri tifosi, molto apprezzato dai giocatori, può davvero essere l’arma in più in questo finale di stagione".

