Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."
TUTTO mercato WEB
Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Pisa decisa dal suo gol nel finale: "Era importante vincere oggi, questi punti sono cruciali per la lotta scudetto. Dobbiamo guardare avanti, siamo molto felici per questa vittoria. Nel secondo tempo ci siamo un po' rilassati, ma siamo riusciti a farcela".
Ti hanno dedicato il coro che si sentiva per Maradona...
"Per me è un privilegio sentire questi cori, devo ringraziare tutti i nostri tifosi".
Quanto credete allo scudetto?
"Dobbiamo pensare partita dopo partita, sono tutte difficili come abbiamo visto anche stasera: bisogna fare sempre meglio, a partire dalla prossima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Ora in radio
Primo piano
Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Juventus, Thuram in forte dubbio per l'Inter: le sue condizioni e quando arriverà la scelta di Spalletti
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile