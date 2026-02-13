Milan, Modric: "Punti cruciali per la corsa scudetto, ci siamo un po' rilassati ma..."

Luka Modric, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Pisa decisa dal suo gol nel finale: "Era importante vincere oggi, questi punti sono cruciali per la lotta scudetto. Dobbiamo guardare avanti, siamo molto felici per questa vittoria. Nel secondo tempo ci siamo un po' rilassati, ma siamo riusciti a farcela".

Ti hanno dedicato il coro che si sentiva per Maradona...

"Per me è un privilegio sentire questi cori, devo ringraziare tutti i nostri tifosi".

Quanto credete allo scudetto?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, sono tutte difficili come abbiamo visto anche stasera: bisogna fare sempre meglio, a partire dalla prossima".