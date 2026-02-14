Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club

Come se non bastasse una disastrosa parte sportiva, con la classifica che parla di ultimo posto nel Girone B di Serie C e la panchina che vede il terzo allenatore della stagione arrivare, in casa Pontedera è da monitorare anche la situazione societaria, perché nel momento cruciale dell'annata arriverà anche un cambio ai vertici, con una nuova proprietà pronta a insidiarsi: tra poco più di una settimana verranno scoperte tutte le carte, e ci sarà il passaggio di mano della compagine toscana.

A ricordare il tutto, nel corso della conferenza stampa odierna dove è stato presentato il tecnico Piero Braglia, il presidente Simone Millozzi: "Come ormai sapete, il 19 febbraio ci sarà l'atto dal notaio, e cambieranno alcune cose, cambierà la presidenza, ma noi faremo di tutto - oltre i ruoli che potremmo avere o non avere - per cercare di salvare la stagione. Dobbiamo ripagare tutti i nostri tifosi che ci seguono ovunque a spese loro, e crediamo nel gruppo che si è formato dopo la rivoluzione attuata sul mercato di gennaio".

Non resta quindi che attendere il tutto, a cominciare dalla nuova proprietà.