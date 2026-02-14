Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"

Mister Oscar Hiljemark, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta col Milan, ha analizzato così la prestazione del suo Pisa: "I tifosi sono stati fantastici, volevamo prendere minimo un punto in questa gara. Abbiamo perso, ma questo è il calcio. Contro le squadre che giocano con questa qualità tu devi stare attento per 90 minuti. Il gruppo ha tanta energia, anche io la ho. Ci aspettano tante finali e dobbiamo affrontarle con positività, provando a fare bene tutti insieme".

Su Modric più vecchio di lui: "Modric è un grande giocatore, ma noi tatticamente avevamo fatto molto bene fino al gol. Da domani inizieremo a preparare il match con la Fiorentina, ma serve sicuramente più cinismo in partite così".